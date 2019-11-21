Manipülasyon teknikleri nelerdir? En etkili manipülasyon teknikleri

﻿﻿﻿Manipülasyon insanları kendi istekleri dışında yönlendirme, etkileme olarak tanımlanır. Türkçe kelime karşılığı "yönlendirme", "güdüleme" olarak bilinir. Manipülasyon insan hayatının farklı zamanlarında, farklı alanlarında ve farklı şekillerde uygulanabilir. En etkili manipülasyon yöntemleri haberimizde.

Manipülasyon en kısa haliyle duygularınızı, zaaflarınızı ve inandığınız değerleri hedef alarak bakış açınızı değiştirmeye ve gerçeği şekillendirmeye yönelik sergilenen eylemlerin genel adıdır. Tam olarak karşınızdaki kişiye istediğinizi yaptırabilme sanatı olarak anlatılabilir.

⦁ Öz güven eksikliğini kullanmak

İnsanların kendilerine ait mutlaka beğenmedikleri bir özellikleri vardır.Bu özelliklerini genelde saklama veya inkar etme yoluna giderler.Bunu öğrenen manipülatörler ise bu yöntem ile karşısındaki kişinin öz güvenini kolaylıkla düşürebilir.Öz güveni düşük olan kişiler ise savunmasızdır.İsteklere kolaylıkla boyun eğebilir.Manipülatör toplum içinde veya birebir konuşmada kurbanının eksikliğini yüzüne vurur.Yani açığa çıkartır.Kurban ise manipülatör ile karşılaştığında eksik gördüğü özellik aklına gelecektir.Manipülatörün ondan istediği şeyleri düşünmeden kabul edecektir.

⦁ Tek çare yöntemi

Usta manipülatörler arkadaş gruplarında veya şirket içerisinde kolaylıkla bu yöntemi uygulayabilmektedir.Yöntemin uygulaması çok basit.Manipülatör tarafından önce yapay bir problem üretilir.Problem üretildikten sonra manipülatör beklemeye geçer.İnsanların tepkilerini ölçer ve yardım istemesini bekler. Tabi yapay problemin çözümü, manipülatörün cebinde kullanılmak üzere beklemektedir.Olayın sonunda insanlar problemi kafasında büyütmeye başlar ve manipülatörden yardım ister.Yardım isteyenler ise artık onun kurbanı olmuşlardır.Bu panik havasında manipülatörün isteklerine razı boyun eğeceklerdir.

⦁ Mahrum bırakma tekniği

İnsanları itaat ettirmek, aslında köleleştirmek için onu sevdiği bazı şeylerden mahrum bırakmak, en sık karşılaşılan manipülasyon yöntemlerinden birisidir. Anne, baba çocuklarına, eşler birbirlerine, arkadaşlar birbirlerine, yöneticiler de çalışanlara bunu uygulayarak duygusal bir şiddet uygulamış oluyorlar. Böyle durumlarla karşılaşmamak ya da varsa kurtulmak için kesinlikle hem zihin hem de maddiyat olarak özgür olmak, güçlü olmak gerekiyor. Zira birinin sizi bir şeyden mahrum bırakmakla tehdit edebilmesi için, öncelikle ona muhtaç olmak lazım.

⦁ Daha fazlasını isteme tekniği

Bu tekniğin bir diğer adı gafil avlama tekniğidir.Bire bir ilişkilerden tutunda halk bazında dahi kullanılabilecek basit bir yöntemdir.Bu teknikte kurbanın kötü bir insan olmak istememe korkusu kullanılır.Manipülatör kurbandan önce asıl isteyeceğinden daha büyük bir talepte bulunur.Kurbanın yapılan bu ilk talebi hayır cevabı vermesi muhtemeldir.Olay ikinci aşamada başlıyor.Manipülasyon bu defa asıl isteyeceği şeyi, yani ilk istediğinden daha küçük bir talep ediyor.Onu kabul etmedin bari bunu kabul et diyor en azından.Kurban da bencillik duygusundan kurtulmak için isteği kabul ediyor.Sürekli hayır cevabı veren, kırıcı olan insan olma durumundan uzaklaşıyor.Pazarlık yaparken, borç isterken ya da büyük dayatmalarda kullanılan yöntemdir.

⦁ Müttefik duruş tekniği

Manipülatör burada kibar ve uzlaşmacı insanı oynar.Sizinle gayet uyumlu ve can alıcı bir şekilde sohbet eder.Sizi çok iyi tanır bu aşamada.Daha sonra sizin saygı duyduğunuz büyük düşünürlerden veya liderlerden bahseder.Kendi istekleri ile alanında uzman olan bu düşünürlerin sözlerini bir araya getirir.Kurban ise madem o söylediyse doğrudur diyerek manipülatörün isteğini kabullenmiş olur.

⦁ Duyguları kullanma tekniği

Bir kimsenin uğrayabileceği en acı manipülasyon tekniklerinden birisi duygusal yatırımlardan avantaj sağlama şeklinde gerçekleşir. Bunun sonucu da manipüle edilen kişi için çok ağır olur. Duygusal anlamda tehdit edilen, ele geçirilen kişiler, normal zamanda yapmayacakları pek çok şeyi zorla yapmak durumunda kalırlar. Özellikle psikolojisi, duygu durumu bozuk olan kişiler bunu uygulama eğilimi gösterir. Hemen herkesin duygusal olarak dayanamadığı, karşı koyamadığı bazı olaylar, durumlar, kişiler elbette ki mevcuttur. Bu bakımdan duyguların manipüle edilmesi konusunda da pek çoğumuz çaresiz kalabiliriz. Dolayısıyla duygusal bağlamda zayıf olduğunuz, hassas hissettiğiniz konuları çok yakınlar dışında kimseye açmamakta fayda var.

⦁ Korkut ve rahatlat tekniği

İlk önce manipülasyon uygulanacak kurbanın en büyük zaafı tespit edilir ve en çok korktuğu şey önüne sürülür. Kısa bir süre sonra korkma ben bunu halledeceğim gibi bir korumayla yaklaşıp kendine hayran bırakmaya çalışır. Bu sayede kurban manipülatöre itaat etmeye başlar.

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