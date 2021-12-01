Türkiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğür 22 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

01 Aralık 2021, Çarşamba 16:57 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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