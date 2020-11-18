Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, üniversitenin sağlık teknikeri, hemşire, röntgen teknisyeni ve biyolog kadroları için KPSS puanı esas alınacak. İlana son başvuru tarihi 24 Kasım 2020 olarak açıklandı.
18 Kasım 2020, Çarşamba 16:24 Son Güncelleme:
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 46 adet sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.
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