Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 sürekli işçi alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile 46 sürekli işçi alacağını açıkladı. Başvurular bugün başladı ve 5 Nisan'da sona erecek.
01 Nisan 2020, Çarşamba 17:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 sürekli işçi ilanı verdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere "Sürekli İşçi" alımı yapılacak.
14 temizlik görevlisi, 1 oto bakım onarımcısı haricinde geri kalan işçilerden 16 tanesi engelli kontenjanından, 15 tanesi ise terörler mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralananlar kontejanından alınacak.
Alımlar kura sonucu belirlenen kişilere sözlü sınav yapılmasının ardından yapılacak.
Başvuruların son tarihi 5 Nisan, kura sonucu ve sözlü sınav ise 15 Nisan Çarşamba günü üniversite içerisinde yapılacak.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi işçi alımı detayları için tıklayın
BUNLARI DA OKUYUN