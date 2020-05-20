Türkiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 sürekli işçi alacak! İşte ilanın şartları ve detayları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 sürekli işçi alacak! İşte ilanın şartları ve detayları

Türkiye

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 sürekli işçi alacak! İşte ilanın şartları ve detayları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 54 sürekli işçi istihdam etmek için ilan verildi. Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri bölümlerinde görev yapacak personel başvuruları bugün başladı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 18:17 Son Güncelleme:
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü 54 işçi alacak. Personel ilanının şartlarına göre çalışacak kişiler Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri bölümlerinde hizmet verecek.

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri bölümüne 50, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri bölümüne ise 4 kişi alınacak.

Tüm çalışanlarda yaş aralığı 18-40 olarak belirlendi. Personel alımında sözlü sınav ve kura işlemi de olacak. 20 Mayıs 2020 tarihinde başlayan başvurunun şartları ise ilan detaylarında belirtildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi personel alımının detayları


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