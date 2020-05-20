Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü 54 işçi alacak. Personel ilanının şartlarına göre çalışacak kişiler Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri bölümlerinde hizmet verecek.

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri bölümüne 50, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri bölümüne ise 4 kişi alınacak.

Tüm çalışanlarda yaş aralığı 18-40 olarak belirlendi. Personel alımında sözlü sınav ve kura işlemi de olacak. 20 Mayıs 2020 tarihinde başlayan başvurunun şartları ise ilan detaylarında belirtildi.



