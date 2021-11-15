Türkiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik personel alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik personel alacak

Türkiye

Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademik personel alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alacağını duyurdu.

15 Kasım 2021, Pazartesi 16:11 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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