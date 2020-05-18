Türkiye Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne 19 öğretim görevlisi alınacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne 19 öğretim görevlisi alınacak

Türkiye

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne 19 öğretim görevlisi alınacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 19 öğretim görevlisi alınacağı bildirildi.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 17:35 Son Güncelleme:
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Öğretim Görevlileri alınacaktır" denildi.

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