Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Öğretim Görevlileri alınacaktır" denildi.



