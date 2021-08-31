Türkiye Manisa Kula yangını kontrol altına alındı

Manisa Kula yangını kontrol altına alındı

Türkiye

Manisa Kula yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 70 dönüm alan hasar gördü.

31 Ağustos 2021, Salı 09:43 Son Güncelleme:
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Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Manisa Hayallı Mahallesinde makilik alanda dün gece başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alanda yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışmasıyla sabaha karşı kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 70 dönüm alanın hasar gördüğü belirtildi

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