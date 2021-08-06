Türkiye Manisa Soma trafik kazasında kaç kişi öldü, ölenlerin isimleri belli oldu mu? Manisa Soma trafik kazası son dakika gelişmeleri
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Manisa Soma trafik kazasında kaç kişi öldü, ölenlerin isimleri belli oldu mu? Manisa Soma trafik kazası son dakika gelişmeleri

Türkiye

Manisa Soma trafik kazasında kaç kişi öldü, ölenlerin isimleri belli oldu mu? Manisa Soma trafik kazası son dakika gelişmeleri

Manisa Soma trafik kazası haberi sabah saatlerinde birçok kişinin evine ateş düşürdü. Yolcu otobüsünün bir tıra çarpmasıyla gerçekleşen kazada çok sayıda yaralı ve can kayıplarının olduğu bildirildi. Peki, Manisa Soma trafik kazasında kaç kişi öldü, ölenlerin isimleri belli oldu mu? İşte, Manisa Soma trafik kazası son dakika gelişmeleri…

06 Ağustos 2021, Cuma 13:10 Son Güncelleme:
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Manisa Soma’da sabah saat 04.45 sularında bir yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. İstanbul İzmir seferi yapan araçta 53 kişinin olduğu öğrenildi.

Kaza haberi ülkeyi büyük üzüntüye boğarken, pek çok kişi de Manisa Soma trafik kazasında kaç kişi öldü, ölenlerin isimleri belli oldu mu? araştırması yapmaya başladı…

MANİSA SOMA TRAFİK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU MU?

İstanbul İzmir seferi yapan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü saat 04.45 sularında sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı. Otobüste, 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi. Manisa Soma’da gerçekleşen feci kaza sonunda 6 kişi olay yerinde 3 kişi de hastanede hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Ölenlerin kimliği henüz tespit edilemedi, yaralılarsa sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

 

 

 

 

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