Türkiye Manisa Valisi Karadeniz'den 'Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayın' uyarısı

Manisa Valisi Karadeniz'den 'Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayın' uyarısı

Türkiye

Manisa Valisi Karadeniz'den 'Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayın' uyarısı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, corona virüs (Covid-19) kentte vaka sayısında artış olduğu belirterek, vatandaşlara zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

26 Ekim 2020, Pazartesi 22:49 Son Güncelleme:
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Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, corona virüs (Covid-19) vaka sayısının kentte artmasının ardından yazılı açıklama yaparak, Manisalı vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

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Vali Karadeniz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde ilimizde de artış gösteren Covid-19 salgınıyla tüm imkanlarımız ile mücadele etmekteyiz. Salgınla mücadelemizde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, yetkili bütün makamlar ve valiliğimizce gerekli tedbirler alınmakta ve siz kıymetli vatandaşlarımızla sürekli paylaşılmaktadır. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı kişisel hijyen, maske ve fiziksel mesafe tedbirlerine titizlikle uyulması gerekmektedir. Corona virüsün yayılmasını önlemek, kendimizi, yakınlarımızı ve toplum sağlığını koruyabilmek amacıyla işe, okula, hastaneye gitmek, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak gibi zorunlu nedenler dışında evlerimizde kalmamız; taziye, geçmiş olsun, kutlama gibi nedenlerle dahi ziyaretlerden kaçınmamız, toplu bulunulan alanlardan uzak durmamız yüksek öneme sahip bir gerekliliktir. Kendimizi ve sevdiklerimizi düşünerek, hareket etmemiz gereken bu dönemde zorunlu haller dışında evlerinizden dışarı çıkmayınız. Devletimiz ve vatandaşlarımız hep birlikte mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız. Salgınla olan mücadelemizi kazanacağımıza olan inancımız tamdır. Anlayış, sabır ve destekleriniz için teşekkür ediyorum."

DHA


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