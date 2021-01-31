Türkiye Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü

Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü

Türkiye

Manisa'da 4 genç otomobilde başlarından vurularak öldürüldü

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, 4 kişi başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

31 Ocak 2021, Pazar 21:16 Son Güncelleme:
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Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kestelli Mahallesi Bintepeler Atçeşme mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, art arda silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bir otomobilde 4 genci başlarından silahla vurulmuş olarak buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

Araştırmada öldürülen gençlerin 22-24 yaşlarında ve aynı liseden arkadaş oldukları ve pompalı tüfekle vuruldukları belirlendi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından 4 kişinin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bölgeye gelen Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan olay yerinde ekiplerden bilgi aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Doğan ÇİZMECİ/AHMETLİ (Manisa)(DHA)

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