Türkiye Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem! İzmir de hissetti

Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem! İzmir de hissetti

Türkiye

Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem! İzmir de hissetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

19 Nisan 2020, Pazar 12:11 Son Güncelleme:
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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