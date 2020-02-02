AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. Depremin yerin 7.00 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Manisa'nın Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.