Türkiye Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Manisa'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02 Şubat 2020, Pazar 14:02 Son Güncelleme:
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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.36'da 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. Depremin yerin 7.00 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Manisa'nın Akhisar ilçesi Selçikli Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.

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