Manisa'nın Akhisar ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Akhisar ilçesinin Karabörklü Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 15.40'ta meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar evlerinden çıktı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bu depremden 3 dakika sonra da aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.





﻿﻿ Manisa Valiliği'ndan açıklama

Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.40'ta merkez üssü Akhisar olan 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Van'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetti

Öte yandan İran sınırında meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde 9 vatandaşımız hayatını kaybetti.