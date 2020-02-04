Manisa'da 5 dakikada 5 deprem
Bir süredir arka arkaya sarsıntılar yaşayan Manisa'da 5 dakika içerisinde 5 deprem meydana geldi.
04 Şubat 2020, Salı 09:32 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden derlenen bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 dakikada 5 deprem meydana geldi. İlk deprem saat 04.27'de 4,0 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Daha sonra, ilçede saat 04.28'de 3,4 büyüklüğünde olmak üzere 04.32'ye kadar 3 artçı ile birlikte toplam 5 sarsıntı yaşandı.
AA