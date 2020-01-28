Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.26’da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa’nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir’de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Bakan Soylu: Herhangi bir hasar söz konusu değil

Depremle ilgili canlı yayında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Deprem 4,8 büyüklüğünde, geçmiş olsun." dedi.

Valilik'ten son dakika açıklaması

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve hasarın meydana gelmediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Sözbilir: Yeni depremler beklenebilir

Prof. Dr. Hasan Sözbilir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi canlı yayında şu açıklamayı yaptı:

"Biz bugün Akhisar 5.4 depremiyle ilgili raporumuzu yayınladık. 5.4 büyüklüğündeki deprem Kırkağaç fayında gerçekleşiyor. Yeni depremler beklenebilir, benzer büyüklüklerde. Normal şartlarda Kırkağaç fayı daha büyük ölçekte deprem üretebilecek bir fay. Aslında 6.9 büyüklüğünde deprem üretebilecek bir fay. Kırılmadan sonra bin üzerinde artçı gerçekleşti. Şu anda çok daha yeni oldu. Kırkağaç fayı da birbirine paralel değişik paralel parçalardan oluşuyor. Birbirlerini tetikleyebilir."

10-15 saniye hissedildi

DHA Muhabiri Cemil Seval ise şu açıklamayı yaptı:

"Deprem sırasında çekimdeydik. Deprem yaklaşık 10 - 15 saniye kadar hissedildi. Biz de şimdi deprem bölgesine geçiş yapıyoruz. Tabi ülkemizin de normal gündeminde olduğu gibi deprem şu an herkesi sokaklara dökülmüş durumda. Ciddi derecede şiddetli deprem oldu Manisa'da, gelişmeleri aktaracağım.

Çok yoğun bir şekilde hissedildi, gerçekten ben de o sırada sokaktaydık. Sokakta vatandaşların hemen dışarı çıkışları, o andaki panik anları zordu. Baya bir şiddetliydi. İnsanlar derin şekilde depremi hissetti."









Elazığ'da bugün sallandı

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Elazığ'da saat 12.31'de meydana geldi. Depremin merkez üssü Sivrice olarak açıklanırken, derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli'nin geçtiği son bilgilere göre Sivrice'de saat 13.25'te bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken, derinliği 5 kilometre olarak duyuruldu.

Yapı stoklarının durumu

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Pampal CNN TÜRK canlı yayınında Manisa ve İzmir'i sallayan Kandilli'nin verisine göre 5.1'lik , AFAD'ın verilerine göre 4.8'lik depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"Gediz Grabeni'ne bağlı fayların üzerinde meydana gelmiş olması lazım. 4-5-6 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir bir fay sistemi. Çok büyük bir etkisini olacağını zannetmiyorum . Ancak yapı stoklarının durumundan ötürü bir hasar oluşabilir. Bu bölgeler buranın olağan depremleri demek zorundayız. Buna yapacak bir şey yok. Batı Anadolu'nun graben fay hatlarının ne kadar çok olduğunu görüyoruz biliyoruz. Yani tekrarlamak gerekirse bu civardaki faylar 6.5'tan büyük depremler yaratacak boyut taşımıyor. ama bazı hasarlara neden olabilirler."

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Kritik bir deprem

"Yeri biraz enteresan, geçen hafta kırılan bölgede deprem aktivitesi olmuştu bu durumda o bölge rahatlamıştı fakat şimdi meydana gelen deprem tam kuzey kısmında. Bu aktivitenin kuzey kısmında sanki öyle duruyor ki bu aktivite kuzeye doğru hareket ediyor. Transfer oluyor gibi gördüm, ilerleyen saatlerde tabii bunu göreceğiz. Bu hareket giderek kuzeye taşınmaya başladı, o yüzden durum biraz kritik. Şöyle bir kaygı duyuyorum, acaba bu aktivite kuzeye doğru kaymaya mı başladı.

Bu Batı Anadolu’daki deprem oluşturan faylardan farklı, bunun güney kısmındaki aktivite kendi içinde çok tutarlıydı en büyüğü 5.4’dü. Buradaki enerji biraz boşalmış gibi görünüyordu. Bugün meydana gelen deprem biraz kuzeyde olduğu için ‘acaba kuzeye doğru mu kayıyor’ diye düşünüyorum ama tabi bunu araştırmak gerekiyor.

İzliyoruz, ama depremin yerinin kritik olduğunu söyleyebiliriz.

Bundan sonra artçı gibi olanlar kuzeye doğru taşınmaya başlarsa bugün içerisinde anlayacağız ki güneydeki hareketler kuzeye doğru taşınıyor. Aslında bu olumlu bir durum, enerjisini boşalttığı anlamına gelir, depremler hissedilir ama enerji boşalır."





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