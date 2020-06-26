Manisa'da saat 10:21'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre iller ve İstanbul'da da hissedildi.

Depremin merkez üssü Manisa Saruhan olarak açıklandı. Saat 10:36'da bölgede 3.6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.





Vali Karadeniz'den ilk açıklama

Vala Yaşa Karadeniz açıklamasında, "Valiliğimize herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalar devam ediyor. Şuanda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız devam ediyor. İlk etapta herhangi bir hasar varsa hemen ona göre afet planlarımıza göre harekete geçilecek" dedi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında şu değerlendirmelerde bulundu:

5.5'lik deprem geniş bir alanda hissedilmişti. Bir hasar ortaya getirmiş olabilir, bilgiler çok taze. 5'i geçen depremden sonra kaygı duyuyoruz. Bölgede çok sayıda fay var. Tüm yerleşim yeri bunu hisseder. Batı Anadolu çok sayıda depremleri olan 6,5-7'lik depremler verebilen faylarla dolu. Bunlara ilişkin depremler meydana geliyor.





Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Bakan Soylu açıklamasında, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir.

Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.