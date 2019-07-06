Manisa'da arıların saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti!
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, arıların saldırısına uğrayan 69 yaşındaki Zehra Aydın yaşamını yitirdi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evlerinin bahçesinde arı kovanları bulunan 3 çocuk annesi Zehra Aydın, dün saat 18.00 sıralarında arı saldırısına uğradı. Arıların sokması sonucu fenalaşan Aydın, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aydın, bu sabah yaşamını yitirdi. Zehra Aydın'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Geçen perşembe günü, Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yaşar Gedikoğlu'nu da arıların soktuğu, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede tedaviye alındığı belirtildi.