Olay Manisa'nın Kula ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre gelen bir ihbar üzerine Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki Y.E. isimli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 28 yaşındaki Y.T.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

İlçe dışında olduğu tespit edilen 28 yaşındaki Y.T.’nin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Y.T. sorgusu yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Burada sorgusu tamamlanan Y.T. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MANİSA (İHA)



