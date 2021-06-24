Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara E96 karayolu Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Salihli yönünden, Kula istikametine gitmekte olan Behzat E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce aynı yöne seyir halindeki Abdullah B.'nin kullandığı otomobile, ardından da arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

Kazada otomobil sürücüsü Behzat E. ile yolcular Mahmut E., Resul E., Binnur E. ve Kadriye E. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ilk müdahalesinin ardından yaralıları Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırdı. Tedavisi süren yaralılardan Mahmut E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EMRE SAÇLI-DHA

İlgili Haberler Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü öldü



