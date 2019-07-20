Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 9 Temmuz'da 6 ilçede 40 adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 33 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 23 kişi ise serbest bırakıldı.

Bazı şüphelilerin, cezaevindeki örgüt yakınlarına ve hakkında işlem yapılmış örgüt mensuplarına para ve erzak desteği sağladığı, bu amaçla para toplayıp dağıttığı, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

AA



