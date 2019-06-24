Manisa’da fuhuş operasyonu: 2’si Belaruslu 3 gözaltı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı ihbarlarını değerlendiren polis ekipleri, fuhuş yapıldığını tespit ettiği günübirlik bir daireye düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Belarus uyruklu A.U. isimli kadın ile E.T. isimli şahısları gözaltına alan polis ekipleri, ifadelerinin ardından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini sağlayan bir diğer Belarus uyruklu V.M. isimli kadına da ulaştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İHA