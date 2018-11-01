Olay, saat 01.00 sıralarında Kula İlçesi'nde Halil Çelik’e ait evde meydana geldi. Oğlu Ramazan Çelik (30) ile birlikte aynı evde yaşayan baba Halil Çelik’in (57) kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce evin kapısı çalındı.

Baba Halil Çelik, kapıyı açmasının ardından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan oğul Ramazan Çelik’e (30) de, ateş edildi.

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, saldırıya uğrayan baba ve oğula ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı.

KURTARILAMADI

Burada tedavi altına baba Halil Çelik (57) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğul Ramazan Çelik (30) ise ilk müdahaleleri yapılmasının ardından ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.