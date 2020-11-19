Türkiye Manisa’da mevsimin ilk karı yağdı

Manisa’da mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye

Manisa’da mevsimin ilk karı yağdı

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Horzumalayaka Mahallesi Dede Kavak Yaylası’na mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede 2-3 santimetreye ulaştı.

19 Kasım 2020, Perşembe 22:39 Son Güncelleme:
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Alaşehir’in 1300 rakımlı yaylasında bulunan koyun sahipleri, ilk kar yağışının fotoğraflarını çekti. Havaların soğuması ile birlikte Alaşehir’in yüksek kesimlerine ilk kar yağdı. Yaylada hayvan otlatan, çobanlar kar yağışının fotoğrafını çekerek, anılaştırdılar. Koyunları ile birlikte yaklaşık 8 aydır yaylada bulunan Mesut Çakır, "Yaylada ceviz, kestane, elma ağaçlarımız var. Koyunlarımız var. Yaklaşık 8 ay önce çıktığımız yaylada, karın yağmasıyla, yayladan ayrılma zamanının geldiğini gördük. Havalar birden soğudu. Önce yağmur yağdı. Bugün akşam saatlerinde, birden kar yağmaya başladı. Kar yağması, bizim göç zamanımızın geldiğini gösteriyor, en kısa zamanda mahalleye göçeriz. Bugün kar yağınca, bu ilk karı anılaştırmak için, hatıra fotoğrafları çektik, sosyal medyada paylaştık. Mahsul olarak ürünleri kaldırdık, sadece hayvanlarımızla buradayız. 1300 rakımlı yaylamızdan kısa sürede taşınırız" dedi.

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İHA

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