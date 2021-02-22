Türkiye Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı

Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı

Türkiye

Manisa'da mezarlıklara çirkin saldırı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu Yeni Mezarlığında 4 mezarın taşı, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kırıldı.

22 Şubat 2021, Pazartesi 00:48 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, mezarlığa girerek 4 mezarın taşını kırıp, zarar verdi. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, tahrip edilen mezar taşlarını görünce, durumu mezarlık yetkililerine ve polise bildirdi. Mezarlıkta çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Soruşturma başlatıldı

Mezarlıktaki tahribatı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı yetkilileri, mezarlıkları iyileştirmek için özveriyle çalıştıklarını, bu tür çirkin davranışların kabul edilemez olduğunu belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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