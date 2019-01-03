Manisa’da patlamamış top mermisi bulundu
Manisa’nın Ahmetli ilçesindeki bir tarlada, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu
Alınan bilgiye, Hüseyin Erdoğan adlı vatandaş, Dibekdere Mahallesi’ndeki zeytin tarlasının kenarında patlamamış bir top mermisine rastladı.
KONTROLLÜ OLARAK İMHA EDİLDİ
Erdoğan’ın Jandarma'ya haber vermesi üzerine bölgeye gelen gelen ekipler incelemede bulundu.
Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi, güvenli bölgede kontrollü olarak imha edildi.
MANİSA (AA)