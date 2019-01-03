Manisa’da patlamamış top mermisi bulundu

Manisa’nın Ahmetli ilçesindeki bir tarlada, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu

03 Ocak 2019, Perşembe 20:48 Son Güncelleme:
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Manisa’da patlamamış top mermisi bulundu

Alınan bilgiye, Hüseyin Erdoğan adlı vatandaş, Dibekdere Mahallesi’ndeki zeytin tarlasının kenarında patlamamış bir top mermisine rastladı.

KONTROLLÜ OLARAK İMHA EDİLDİ

Erdoğan’ın Jandarma'ya haber vermesi üzerine bölgeye gelen gelen ekipler incelemede bulundu.

Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi, güvenli bölgede kontrollü olarak imha edildi.

MANİSA (AA)

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