Manisa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi'nde oturan 52 yaşındaki Y.E.'nin evinde çok sayıda tarihi eser olduğu, Manisa ve çevre illerde müşteri arayışı içerisinde olduğu istihbaratını aldı.

Bunun üzerine şüpheli Y.E.'nin evine baskın yapıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda Y.E.'nin evinde ve otomobilinde arama yapan jandarma ekipleri, Lidyalılar dönemine ait olduğu değerlendirilen 43x70 santimetre boyutunda lahit kilit taşı, 50x50 santimetre boyutunda 2 lahit kapak taşı, 105 santimetre boyutunda 3 parçadan oluşan Arapça yazı ile 1288 yıl ibareli mezar taşı, 45 santimetre boyunda sivri dipli küp, 25 santimetre boyutunda boyunda 2 kulplu küp, yaprak desen işlemeli 18 santimetre çapında lahit başlığı, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen ahşap sedef işlemeli tek kırma tüfek ve süngü ele geçirdi.

Y.E. gözaltına alınırken, tarihi eserlerin ise Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Y.E.'nin ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)-



