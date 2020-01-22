Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi. Manisa Valisi Ahmet Deniz, deprem sonrası yaptığı açıklamada ''Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok" dedi.

Kırkağaç ilçesinde de deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 22.25'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.





Manisa akşam saatlerinde de sallanmıştı

Akşam saatlerinde Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem çevre illerden de hissedilmişti. Bu depremin ardından saat 19.49'da da Aydın'ın Emirdoğan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD'dan açıklama

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yapılan açıklama, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

Vali Ahmet Deniz: Yaralı yok

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ilçenin Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı, yaralının olmadığı bilgisinin geldiğini belirtti.

AA muhabirine açıklama yapan Deniz, kentte korku yaratan deprem sonrası AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin sahada inceleme yürüttüğünü belirtti.

Vali Deniz, "Şu ana kadar alınan bilgiye göre Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok. Araştırma devam ediyor" dedi.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nin Muhtarı Nurettin Yıldız ise "Şu anda köyde her şey normal. Ama bir hayvan damının duvarı yıkılmış. Bir daha kontrol edeceğiz. Benim odanın birisinin duvarları çatlamış." diye konuştu.

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: Depremde 4 hafif yaralı var

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkez üssü Musalar köyü olan 5,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Dutlulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyleri gezdiklerini ve herhangi ciddi bir sıkıntı görmediklerini söyledi.

Bazı binalarda ufak tefek çatlaklar ve yıkılan birkaç duvar olduğunu belirten Dutlulu, "Şu an sıkıntımız şu, insanlar panik halinde ve dışarıdalar. Çadır temin edilecek, valiliğimizle görüştük. Hastanemizle görüştük, korkulacak bir şey yok. 4 yaralımız var, bir tanesi panik atak, 3 tanesi de basit yaralı, hepsi ayakta tedavi edildi. Akhisar’da şu anda vatandaşımızın huzursuzluğu dışında korkulacak bir durum yok." diye konuştu.

Kriz masası kuruldu

Akhisar Öğretmen Evi'nde bir kriz masası oluşturduklarını aktaran Dutlulu, Vali Ahmet Deniz ve AFAD yetkililerinin bu merkezden çalışmaları koordine edeceğini ifade ederek, "Belediyemizin salonunu da açtık. Huzursuz olan vatandaşlarımız oraya gelebilir. Aynı zamanda stadımız da açık, orada da ışıkları açtık. Oraya da gelebilirler." dedi.

Bu arada, korktukları için evlerinden ayrılan bazı ilçe sakinleri, belediye meclis salonuna sığındı.

İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması

İstanbul Valiliği, Manisa merkezli 5,4 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini, herhangi bir olumsuzluk olmadığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.22'de Manisa Akhisar merkezli 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremin İstanbul'da da hissedildiği vurgulanarak, "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbul'umuza ve tüm illerimize geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

35 artçı sarsıntı meydana geldi

Akhisar'daki 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede vatandaşların kaygılı bekleyişi sürerken bölgede 35 artçı sarsıntı kaydedildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,6 ve üzeri olan toplam 35 artçı deprem yaşandı.

Bölgede 23.17'de meydana gelen en son artçı depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak kaydedildi.





Balıkesir Valiliği'nden açıklama

Manisa'nın Akhisar İlçesinde meydana gelen 5,4 şiddetindeki depremin hissedildiği Balıkesir'de olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem sonrası Vali Ersin Yazıcı koordinasyonunda kent genelinde değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

AFAD ve 112 Acil Çağrı merkezlerine deprem sonrası herhangi bir ihbar yapılmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem Balıkesir'de de hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralanma ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir. Gerçek ve doğru bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacak olup, valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur. "

DHA-AA

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