Türkiye Manisa'daki feci kazadan acı haber! 3 kişi can verdi

Manisa'daki feci kazadan acı haber! 3 kişi can verdi

Türkiye

Manisa'daki feci kazadan acı haber! 3 kişi can verdi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir otomobil yoldan çıkarak menfeze çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

11 Nisan 2021, Pazar 13:34 Son Güncelleme:
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Ahmet Doğan Sarıkaya (39) idaresindeki 41 NH 802 plakalı otomobil, İzmir - Ankara kara yolunun Dereköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kenardaki menfeze çarpan otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü Sarıkaya (39) ile araçtaki Nuri (39) ve Oya Palabıyık'ın (36) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, ekiplerinin çalışmalarının ardından normale döndü.


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