2003 yılında 'Miss Model Of The World' (Mankenler Kraliçesi) yarışması birincisi olan Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 gecesi saat 02.30 sıralarında, vurgun yediği için tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi. Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili soruşturma sonunda turizmci Ahmet Bayer (64) ile oğulları Hakan Bayer (34) ve Volkan Bayer (32) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yanlarında çalışan Murat Umirov (42) hakkında da 'delilleri karartmak ve ortadan kaldırmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

''Yere düşüp başını merdivene çarptığı sabittir''

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ocak ayında yapılan duruşmada Savcı Ahmet Faruk Işık, mütalaasını açıkladı. Savcı Işık, Baş'ı, Hakan Bayer'in sert bir cisimle kafasına vurduktan sonra balkondan attığını öne sürdüğü mütalaasında, "Maktülün, sanık Hakan Bayer'in terastan itmesi veya sırtüstü aşağıya bırakmasıyla 6,5 metre yükseklikten yere düşüp başını merdivene çarptığı sabittir" dedi.

Mahkeme beraat kararı verdi

Tutuksuz sanık Hakan Bayer'e 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep eden Savcı Işık, davada azmettirici olduğu öne sürülen baba Ahmet Bayer ile diğer oğlu Volkan Bayer hakkında ise 'mahkumiyetlerine yetecek delil bulunmadığı' gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi.

Davanın karar duruşması dün görülmeye başlandı. Duruşmaya, sanık avukatları Uğur Poyraz, Merve Uçanok, Mukaddes Cebeci, Emrah Güner, Mustafa Mutlu, Nihat Barutçu, Emre Düzener ile Aslı Baş'ın ailesinin avukatları Faruk Zorba, İbrahim Ataş, Fahri Safa Küpçü katıldı. İki gün süren duruşma sonrası Mahkeme, Ahmet Bayar, Volkan Bayar ve Hakan Bayar için beraat kararı verdi. Davanın bir diğer sanığı Bayar ailesinin çalışanı Murat Umirov için de beraat kararı verildi.