Manken Elif Ece Uzun evlendi
Manken Elif Ece Uzun, iş insanı Mehmet Tuş ile iki yıldır devam eden birlikteliklerini nikah masasına taşıdı
Dün akşam Sapanca Elit World Otel’de gerçekleşen düğüne 200'e yakın davetli katıldı.
Çiftin nikahını Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı kıydı. Nikah şahitliğini ise Yeliz Polat ve Atilla Yıldırım yaptı.
Tolga Çam imzası taşıyan sade şık gelinliği ile dikkat çeken Elif Ece Uzun objektiflere böyle yansıdı.
Törene; Merve Büyüksaraç Ciner, Tuğba Melis Türk ve Ece Gürsel'in de aralarında bulunduğu çok sayı da ünlü isim katıldı.
Tuğba Melis Türk
Ece Gürsel
Merve Büyüksaraç Ciner
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