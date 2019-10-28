Manken Elif Ece Uzun evlendi

Dün akşam Sapanca Elit World Otel’de gerçekleşen düğüne 200'e yakın davetli katıldı.

Çiftin nikahını Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı kıydı. Nikah şahitliğini ise Yeliz Polat ve Atilla Yıldırım yaptı.

Tolga Çam imzası taşıyan sade şık gelinliği ile dikkat çeken Elif Ece Uzun objektiflere böyle yansıdı.

Törene; Merve Büyüksaraç Ciner, Tuğba Melis Türk ve Ece Gürsel'in de aralarında bulunduğu çok sayı da ünlü isim katıldı.

Tuğba Melis Türk

Ece Gürsel

Merve Büyüksaraç Ciner





Haberin fotoğrafları için tıklayın Elif Ece Uzun'dan cesur başlangıç

Haberin fotoğrafları için tıklayın Elif Ece Uzun'un evlilik kriteri para