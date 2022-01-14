Manken Elif Ece Uzun ve Mehmet Tuş boşanıyor! İşte alacağı tazminat...

İstanbul Aile Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında çiftin evlilikleri son buldu. Mahkeme, Tuş’un Uzun’a 180 bin TL tazminat ve ikiz çocuklarına aylık 3 bin 600 TL nafaka ödemesine hükmetti.

ELİF ECE UZUN KİMDİR?

Elif Ece Uzun, 1984 yılında Adapazarı’nda dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulun bir kısmını Adapazarı'nda, bir kısmını ise İzmit’te tamamladı. Sonra ailesiyle beraber Antalya’ya yerleşti. Turizm otelcilik lisesinde okurken bir yandan da yerel televizyonlarda programlar yaptı.

Kariyerine 15 yaşında başlamış ve mesleğe ilk adımını bir model yarışmasına katılarak atmış olan Elif Ece Uzun, 2003 yılında iletişim sanatları alanında eğitim aldı.

Bir dönem hobi olarak yaptığı modellik mesleğini okulu bitince 2004 yılında profesyonel olarak yapmaya başladı ve İstanbul’a yerleşti. Elif Ece Uzun 2003 yılında bir yıl boyunca İletişim Sanatları Akademisi'nde, iletişim sanatları üzerine eğitim aldı. Serap Ezgi, Levent Bitecik ve Gökhan Telkenar gibi hocalardan ders aldığı süreç biter bitmez Şafak Sezer ile Star TV’de bir şov programı sunmaya başladı.

Sonra Kanal 1'de Necmi Yapıcı ile şaka ve eğlence programı sundu. Çarkıfelek programında tobleronda Mehmet Ali Erbil'e eşlik etti. 2010 yılında ATV’de “Klip TV” adlı programı sundu.

Sinan Çetin'in okulu Plato'da oyunculuk eğitimi aldı. Kanal D ekranlarında yer alan Aşk Her Yaşta dizisinde rol aldı. 2013 yılında Vahide Gördüm'ün okulu olan akademi 35,5 da 1 yıl tiyatro eğitimi aldı. Daha sonra bir bisküvi markasının reklam yüzü oldu.