Yemek Manolya Tatlısı tarifi ve yapılışı: Manolya Tatlısı nasıl yapılır?

Manolya Tatlısı tarifi ve yapılışı: Manolya Tatlısı nasıl yapılır?

Yemek

Manolya Tatlısı tarifi ve yapılışı: Manolya Tatlısı nasıl yapılır?

Manolya tatlısı tarifi yazın en sevilen lezzetlendirindendir. Manolya tatlısı tarifi ve manolya tatlısı nasıl yapılır sorularının cevabı hafif tatlı arayışında olanlar tarafından merak ediliyor. Mevsiminde yetişen çilek ve muzla hazırlanan manolya tatlısı tarifi için vermiş olduğumuz tarife göz atabilirsiniz. İşte manolya Tatlısı tarifi ve yapılışı: Manolya Tatlısı nasıl yapılır?

01 Haziran 2021, Salı 14:23 Son Güncelleme:
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Manolya tatlısı tarifi yazın aranan en hafif tatlılarındandır. Muzla ve çilekle hazırlanan manolya tatlısı tarifi yapılışı oldukça basittir. Vermiş olduğumuz tarife birebir uyarak maolya tatlısını hazırlayabilirsiniz. İşte tadı tam kıvamında Manolya Tatlısı tarifi ve yapılışı: Manolya Tatlısı nasıl yapılır?

Manolya tatlısı tarifi

MALZEMELER

1 litre süt

2 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 kutu krema (200ml)

1 paket krem şantiye

Bebe bisküvisi

Kakaolu petibör

Çilek veya dilediğiniz meyveler


MANOLYA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak sütü, şekeri, nişasta, un ve vanilyayı tencereye alıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz.

Muhallebi ılıdıktan sonra krema ve toz şantiyi ekleyip 2 dakika mikserle çırpıp soğumaya bırakıyoruz.

Ardından robota çektiğimiz bisküvileri cuplara sırayla muhallebi bisküvi meyve gelecek şekilde pay edip soğuması için dolaba kaldırıyoruz. Benim bardaklarıma göre 6 tane tatlı çıktı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.


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