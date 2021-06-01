Manolya tatlısı tarifi yazın aranan en hafif tatlılarındandır. Muzla ve çilekle hazırlanan manolya tatlısı tarifi yapılışı oldukça basittir. Vermiş olduğumuz tarife birebir uyarak maolya tatlısını hazırlayabilirsiniz. İşte tadı tam kıvamında Manolya Tatlısı tarifi ve yapılışı: Manolya Tatlısı nasıl yapılır?

Manolya tatlısı tarifi

MALZEMELER

1 litre süt

2 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 kutu krema (200ml)

1 paket krem şantiye

Bebe bisküvisi

Kakaolu petibör

Çilek veya dilediğiniz meyveler





MANOLYA TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak sütü, şekeri, nişasta, un ve vanilyayı tencereye alıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz.

Muhallebi ılıdıktan sonra krema ve toz şantiyi ekleyip 2 dakika mikserle çırpıp soğumaya bırakıyoruz.

Ardından robota çektiğimiz bisküvileri cuplara sırayla muhallebi bisküvi meyve gelecek şekilde pay edip soğuması için dolaba kaldırıyoruz. Benim bardaklarıma göre 6 tane tatlı çıktı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.



