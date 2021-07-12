Manolya tatlısı tarifi ve yapılışı: Manolya tatlısı nasıl yapılır?

Hem hafif hem de lezzetli tatlı arayanlar için manolya tatlısı tarifi oldukça iyi bir alternatif. Sevdiklerinize hazırlamak için manolya tatlısı tarifi arıyor ya da manolya tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Manolya tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

MANOLYA TATLISI TARİFİ

Manolya tatlısı malzemeleri

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1,5 çay bardağı krema

İçi için:

1 paket bisküvi

Dilediğiniz bir meyve (çilek, muz, kivi, şeftali, kayısı…)

MANOLYA TATLISI YAPILIŞI

Süt, şeker, nişasta, un ve yumurta sarısını bir tencerede karıştırın. Ocağın üzerine alıp altını çok fazla açmadan karıştıra karıştıra koyulaşana kadar pişirin. Kıvam aldığında ocaktan alıp karıştırmaya devam ederek ılınmasını sağlayın. Ilınan muhallebinin içine krema ve vanilya ekleyip mikserle güzelce çırpın ve soğuması için kenara alın. Bu esnada bisküvilerinizi çok toz gibi olmayacak şekilde robottan geçirin. Kullanacağınız meyveyi uygun biçimde ayıklayıp ufak parçalar halinde doğrayın. Manolyayı servis edeceğiniz kuplara muhallebi, meyve ve bisküvi üçlüsünü dilediğiniz sırayla aktarın. Buzdolabında birkaç saat soğuttuktan üstünü dilediğiniz gibi süsleyip sonra servis edin.



