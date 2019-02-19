40 yıllık tarihiyle heavy metal denince akla ilk gelen gruplardan biri olan Manowar, 20 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta vereceği konserle Türkiye'deki hayranlarıyla son kez buluşacak.

Konserle ilgili, grubun beyni Joey DeMaio’dan Türkiye’deki Manowar hayranlarına mesaj var:

“Manowar’un Türk hayranları yıllar boyunca tutkularını ve bağlılıklarını tüm dünyaya gösterdiler; Manowar olarak bundan onur duyuyoruz. Türkiye’deki en güçlü metal hayranları Manowar hayranlarıyla paylaşacağımız bu unutulmaz metal deneyimini iple çekiyoruz!”

1980’de kurulan, çıkardığı albümler ve klasikleşmiş bir dolu şarkısıyla metal denince ilk akla gelen gruplardan biri olan Manowar, 20 Temmuz gecesini bir heavy metal şölenine çevirmek üzere KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak.