Mansur Ark göz kapaklarından ameliyat oldu

Şarkıcı Mansur Ark, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi

15 Şubat 2019, Cuma 10:42
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Mansur Ark göz kapaklarından ameliyat oldu

Objektiflere poz verip ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Ark, göz kapağını aldırdığını söyledi.

Ameliyat sonrası gözündeki morlukların gözükmemesi için yağmurlu havada güneş gözlüğü taktığını söyleyen Mansur Ark, "Göz kapaklarımın fazlalığı göz üzerine geldiğinden dolayı ameliyat oldum. 10 sene önce yine aynı şekilde olmuştum. Doktorum 'Yine aynısı olacak' demişti. İrsi olduğu için tekrarladı. 10 senede bir böyle bir durum oluyor. Şimdi dikişlerini almaya geldim doktora" şeklinde konuştu.

Bu arada Mansur Ark, 13 yıldır Bodrum'da sakin bir hayat yaşadığı için pek ortalarda görünmediğini söyledi.

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