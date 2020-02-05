Amedspor'un hırçın oyuncusu Mansur Çalar tekrar PFDK'da. Amedspor-Hekimoğlu Trabzonspor FK maçında rakip oyuncu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdığı için kurula sevk edilen Mansur Çalar, daha önceden de sabıkalı.

2019 yılında oynanan Sakaryaspor-Amedspor maçında Sakaryasporlu birçok oyuncuya ilginç müdahalelerde bulunan ve eline jilet sıkıştırarak rakiplerine zarar verdiği iddia edilen Çalar, bu iddiaları reddetmişti.

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Çalar, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Çalar, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın kolluk birimine giderek imza atması şartıyla serbest bırakılmış ve lisansının iptali tartışılırken 20 maç cezayla kurtulmuştu. Önce futboldan ömür boyu men cezası alan Çalar hakkındaki karar, 20 maçtan men cezasına çevrilmişti.