Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın ünlü caddeleri Bahçelievler 7. Cadde ve Tunalı’nın yanı sıra Ulus ve Kızılay’ın da hafta sonları trafiğe kapatılarak yayalaştırılmasının denenebileceğini kaydetti. Başkan Yavaş, “Eğer denedikten sonra hem vatandaş hem esnaf memnun olup gerçek bir şehir yaşamına kavuşuyorsak bundan sonra da sürdürebiliriz” dedi.

Mansur Yavaş, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her dönem her belediye başkan adayının projesi"

“Tunalı Hilmi ve Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılması konusu her dönem her belediye başkan adayının projesidir. Bu seçimden önce Bahçelievler Derneği’ni ziyaretimde mahalle sakinleri şöyle demişlerdi; ‘Anket yapacağız diye geliniyor sadece cadde üzerindeki esnafa soruluyor. Halbuki burası çok eski bir mahalle. Esnafın birçoğu Bahçelievler’de oturmuyor. Burası kapatıldığı takdirde sadece cadde üzerindekileri değil mahallede oturanı da, trafiği de, otoparkı da her yönüyle herkesi etkiliyor. Dolayısıyla böyle bir anket yapılacaksa hepimizin fikrinin alınması lazım.’ Onları dinleyince ne kadar dışarıdan bakıp, işin esasına göre hareket etmediğimizin farkına vardım. Yayalaştırma ile ilgili burası trafiğe kapatılacaksa bütün mahalleliye sormak ve fikir almak gerekiyor. Öyle olmazsa mahallelinin rızasının olmadığı bir yeri kapatırsınız geçici bir güzellik sağlar, bir müddet sonra başka tür rahatsızlıklarla orası yaşanmaz hale gelir. O nedenle hem Bahçelievler 7. Cadde hem de Tunalı Hilmi Caddesi’nin komple ele alınması lazım.

"İnsanların sokakta rahat yürümesini sağlamamız lazım"

Seçimden önce Ulus ve Kızılay’ın cumartesi-pazar trafiğe kapatılmasını, sadece toplu taşıma araçlarıyla taksilere açık olması fikrini söylediğimde sürekli kötüye kullandılar. En azından cumartesi-pazar günleri Ulus’tan Kızılay’a kadar sadece toplu taşıma araçlarının ve taksilerin gelmesi, cadde üzerinde mini kafeler oluşturulması, insanların sokağa çıkmasının, yollarda rahat yürümelerini deneme yaparak sağlamamız lazım. Bununla ilgili büyük bir araştırma yapıp hem esnafa, hem vatandaşa, hem araç kullananlara sorup bizim ön göremediğimiz şeyleri de ele alabiliriz. Kızılay, Tunalı, Bahçelievler, Ulus’ta bir ay deneyebiliriz. Eğer denedikten sonra hem vatandaş hem esnaf memnun olup gerçek bir şehir yaşamına kavuşuyorsak bundan sonra da sürdürebiliriz.

"Yayalaştırma ile bu yeniden sağlanabilir"

Şehrin aksı özellikle Eskişehir Yolu’na kayıyor ancak oralarda Kızılay’daki kadar bir esnaf yok. Kızılay’ın üst katları çöküntü alanı haline geldi. En azından bu uygulama ile bunların hepsi de kurtarılabilir. AVM’lerdeki mağazaların fiyatlarıyla Kızılay’daki fiyatlar aynı değil, üstelik Kızılay’ın bütün caddelerindeki esnaflara baktığınız zaman alternatif daha çok. Cadde mağazacılığını unuttuk, kapalı alanda sürekli dolanıyoruz. Açık havadaki keyfi insanlara yeniden yaşatmak lazım. Herkes alıştı; sürekli kırmızı ışık olmasın, sürekli giden bir trafik olsun. Sürekli giden trafik, şehirler arası yollarda olur. Şehir içerisinde yaya öncelikli olması lazım. Yayaların rahatça yürüyebilmesi lazım. Yayalaştırma ile bu yeniden sağlanabilir. Planlı bir şekilde bu konuyu halka açıp sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyelerle, üniversitelerle, esnafla yan yana gelip konuşmak lazım.

"Denenmesi yönünde ısrarımız olacak"

Araçlar zaten caddede duramıyor. Bunu bir proje olarak sunduğunuz zaman Ankara’daki esnaf, bir eksiklik olacak gibi düşünüyor. Aslında aracıyla gelmeyen herkes potansiyel Kızılay’ın müşterisidir. Oralara bir canlılık katacaktır. Öncelikle buna herkesin ikna olması sıcak bakması lazım. Bununla ilgili bir çalıştay düzenleyebiliriz. Uygulama sadece bizden kaynaklanmıyor, asfalt atarken bile emniyet, belli saatlerde izin veriyor. Yol kapanacaksa Valiliğin iznine tabii. Tek başımıza alabileceğimiz kararlar değil. Mansur Yavaş belediyeciliğinin bir kenarında, buraların yayalaştırılması da var. Denenmesi yönünde ısrarımız olacak, inşallah kabul görür.”

"Ulaşımı önce çözmek lazım"

Öncelikle ulaşım problemini çözmek istediklerini kaydeden Yavaş, “EGO’nun otobüs kredisini, Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına bulduk. Bu konuda ucuz ve uzun vadeli kredi bulmanız lazım. Sadece otobüs değil metro görüşmeleri de yapıyoruz. Japonya, İngiltere, Çin ve Dünya Bankası gibi kuruluşlarla görüşüyoruz. Şehir araçlara göre planlanmış problem oradan kaynaklanıyor. Ulaşımı önce çözmek lazım. Bununla ilgili bazı gelişmeler var önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bisiklet yollarının inşaatının bir yılda bitmesi ön görülüyor. Bizim aldığımız bisikletlerin yanına vatandaşın da bisikletleri gelecek. Toplu taşıma araçlarında bisikletle vatandaşın kendi ringi ortaya çıkacak. Bu da trafiği rahatlatacak” dedi.