SORU SORMAK İSTEDİ, DARP EDİLDİ

Olay 22 Ekim'de Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki kent tarihi müzesinin açılışında yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a kitre bebek ihalesinde usulsüzlük iddialarıyla ilgili soru sormak isteyen gazeteciler, korumalar tarafından defalarca yumruklandı. O esnada güvenlik kameraları kayıttaydı.

GAZETECİLER YAVAŞ’IN KORUMALARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internette 150 liradan satılan kitre bebeklerden her birine 11.500 liraya varan paralar ödediğine yönelik iddialar ortaya atıldı. O iddiaları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sormak isteyen Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ise Yavaş'ın korumaları tarafından darp edildi. Görüntülerde muhabirin darp edildiği ve Beypazarı Kent Tarihi Müzesi'nden çıkarıldığı görülüyor. Polislerin koruma altına aldığı Çanak bölgeden uzaklaştırılırken, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz karakola giderek Mansur Yavaş'ın korumalarından şikayetçi oldu.

DAĞ: MANSUR BEY'İN ANLADIĞI DİL ŞİDDET DİLİYMİŞ

O saldırıya AK Parti'den de tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Mansur Yavaş, yaptığı uçuk harcama sonrası soru sormak isteyen gazetecileri darp ettirmiş. Mansur Bey'in anladığı dil şiddetmiş. Basın mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.

ŞAHİN: ŞİMDİ DE EŞKIYALIĞA SOYUNDU

AK Parti Genel Sekreteri aynı zamanda Ankara Milletvekili Fatih Şahin de "CHP'li Mansur Yavaş şimdi de eşkıyalığa soyundu. Belediye başkanı mısın, mafya bozuntusu musun?" sözleri ile tepkisini dile getirdi.