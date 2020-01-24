Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın selefi Melih Gökçek için sarf ettiği sözleri okurlarına aktardı.

Fırat'ın yazısından ilgili kısım şöyle:

Hürriyet gazetesi Ankara bürosunun bu haftaki diğer konuğu ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş idi. Mansur Yavaş, TOGO Kuleleri’nden Ankara’daki rant iddialarına kadar birçok başlıkta sorularımızı yanıtladı. Ayrıca Melih Gökçek’in makam odasının arkasına yaptırdığı “sağır oda”yı da ilk kez Hürriyet’e açıkladı.

Yavaş’a Melih Gökçek’in canlı yayın teklifini de ilettim. İki hafta üst üste kendisi ile ilgili iddialara CNN Türk’teki ‘Gece Görüşü’ programına telefonla bağlanarak yanıt veren Melih Gökçek, Mansur Yavaş ile birlikte canlı yayında her konuyu konuşmaya hazır olduğunu söylemişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na bu teklifi hatırlattım, “Yayına birlikte katılır mısınız?” sorusunu yönelttim. Mansur Yavaş’ın yanıtını aktarıyorum:

"Benimle televizyona çıkmak için bir sıfatının olması lazım"

“Onun benimle televizyona çıkması için artık bir sıfatının olması lazım. Benimle televizyona çıkmak isteyen herkesle televizyona çıkacak halim yok. O belediye başkanlığı mesleğinden atıldığının, işine son verildiğinin farkında değil. Ben onun ruh sağlığı açısından torun sevmekle ilgilenmesini tavsiye ediyorum. Rahatlayacaktır, strese girmeyecektir. Benim Melih Gökçek’e karşı bir siyasi sorumluluğum yok. Benden hesap soracak hali de yok. Ama kendisinden bizim hesap soracak halimiz var.”