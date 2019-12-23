CHP eski milletvekili, işadamı Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında 'rüşvet' tartışması gerilimi sürüyor. Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li 3 belediye meclis üyesi hakkında ‘25 milyon lira rüşvet istedikleri’ iddiasında bulundu.

Mansur Yavaş ise, Aygün hakkında savcılığa "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütüne Yardım Etmek" nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Rüşvet tartışmaları

Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. "Togo Kuleleri"nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında "Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 'rüşvet' iddiasıyla suç duyurusunda bulunan eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile görüştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben de Mansur Bey ile "Nedir bu?" diye konuştum. Hukukun gereği neyse onu yapın dedik" dedi. Mansur Yavaş'a destek veren Kılıçdaroğlu, "Rantla mücadele gerekiyor. Mansur Bey de bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

Aygün, İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Aygün'ün parti tüzel kişiliği, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlunu hedef alan açıklamalar yapması üzerine Ankara İl Yönetimi süreci başlattı. CHP il yönetimi, Aygün'ü "tedbirli" olarak partiden ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. Bu işlemin ardından Aygün, CHP'deki tüm seçme ve seçilme hakkını da kaybetmiş oldu.





Bu haberi de okudular Sinan Bey’le de konuştum Mansur Bey’le de

Bu haberi de okudular Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş hakkındaki rüşvet iddiası için talimat verdi

Bu haberi de okudular Sinan Aygün ve Mansur Yavaş arasında 'rüşvet' gerilimi