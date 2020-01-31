Mantar sote tarifi: Mantar sote nasıl yapılır?

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Mantar sote tarifi

Mantar sote tarifi malzemeleri

- Yarım kilo mantar

- Zeytinyağı

- 1 çay bardağı rendelenmiş, suyu çıkarılmış domates

- 1 tane kırmızı biber

- 3 tane yeşil biber

- 1 tane kuru soğan

- 3 diş sarımsak

- Tuz

- 1 çay kaşığı pul biber

- Yarım çay kaşığı kekik

Mantar sote yapılışı

Mantarların sapını çıkartıp kabuğunu soyun ve dışına limon sürün. Limon sayesinde mantarlar, mantarlar kararma yapmayacaktır. İnce uzun olarak doğrayıp bir kaba alın. Saplarını atmayın. Tavaya yağ alalım ve ısınınca üzerine ince doğranmış olan soğanı ekleyelim. Soğanları 1 dakika boyunca kavurup üzerine doğradığımız sarımsakları ilave edin. İnce doğranmış kırmızı ve yeşil biberleri ekleyin. Biberler biraz kavrulunca üzerine mantarları ekleyin ve kapağı kapatın. Arada bir karıştırarak kavurmaya devam edin. Suyunu çekmeye başlayan mantarların üzerine kekik, pul biber ve tuz ekleyin. Rendelenmiş domatesleri de ilave edin. Mantar ile domates özleşince üzerine 2 yemek kaşığı su ilave edin. Kısık ateşte mantarlar pişene kadar pişirin.