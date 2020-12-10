Birçok kişi mantarın nasıl temizlenmesi gerektiği konusunda problem yaşar. Kimi mantar çok su çeken bir yiyecek olduğu ve tadını kaybedeceği için kesinlikle yıkanmamalıdır der. Bazı insanlar için ise bol suyla yıkanması gerekmek olduğunu düşünür. Besin değerini kaybetmemesi için mantar nasıl temizlenmeli? Doğru mantar temizleme yöntemleri haberimizde.

Mantar yıkanır mı, yıkanmaz mı?

Genel doğru kabul edilen fikre göre mantarın yıkanması doğru değildir. Mantar çok su çeken bir besindir ve yıkandığı takdirde sünger gibi içine su çekeceği için pişirildiğinde tadını da kaybedecek aromasını yitirecektir.

Suyla yıkandıktan sonra kararmaya başlayan mantarlar bu şekilde pişirilip ısıyla karşılaştıklarında ise dışarı çok fazla nem verirler, bu da sotelenen mantarların tadının, renginin ve formunun bozulmasına sebep olur.

Nemli bezle silinebilir

Ülkemizde en çok kullanılan tür olan kültür mantarını yıkamadan temizlemek için nemli bir bezle hafifçe ovarak temizleyebilirsiniz

Diş fırçası ile temizlik

Mantarları temizlemek için bir yöntem ise bu iş için ayrılmış yumuşak bir diş fırçası ile üst kısmını fırçalamaktır. Yavaşça fırçaladığınız yüzeylerin temizlendiğini göreceksiniz.

Kabuk soyarak temizleme

Mantar temizliğinde başka bir yöntem de mantarın ince kabuklarını soymaktır. Öncelikle mantarın sap kısmına elinizi hafifçe bastırıp sağa sola sallayarak çıkarın. Sonra üst kısımdaki zarı ince bir bıçak yardımıyla soyun. Soyduktan sonra mantarın beyaz kısımları ortaya çıkacaktır. Ardından temiz bir bezi ıslatarak soyulan mantarı hafifçe silin.

Çıkardığınız sapları da aynı şekilde dış yüzeyindeki ince kabuğu soyarak temizleyebilir ve yemeklerde kullanabilirsiniz.



