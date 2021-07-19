Türkiye Mantardan zehirlenen 8 kişi tedavi altına alındı

Mantardan zehirlenen 8 kişi tedavi altına alındı

Türkiye

Mantardan zehirlenen 8 kişi tedavi altına alındı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 8 kişi tedavi altına alındı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 03:53 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Sarıkızlı köyünde akraba oldukları belirtilen Ganime Yorulmaz (50), Sultan (68) ve Mustafa Köseci (72), Furkan Efe (15) ve Bahar Geçer (38) ile Safinaz (48), Yusuf Berke (18) ve Ömer Batuhan Yıldırım (24), topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişiden Yusuf Berke ve Safinaz Yıldırım, Bahar Geçer, Mustafa Köseci ve Ganime Yorulmaz'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

AA

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