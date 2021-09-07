Mantarlı börek tarifi ve yapılışı: Mantarlı börek nasıl yapılır?

Mantarlı börek tarifi ve yapılışı haberimizde... Sağlıklı ve eşsiz lezzeti ile birlikte sofralarımızdan eksik etmemiş olduğumuz mantarlı börek tarifi için öncelikle hazırlamak adına gerekli olan malzeme listesini elde etmek gerekiyor. Mantarlı börek tarifi için gerekli olan malzemeler şunlardır:

2 Adet soğan

2 Yemek kaşığı kadar zeytinyağı

500 Gram kestane mantarı ya da farklı mantar çeşidi

2 Adet domates

Tuz ve karabiber

2 adet yufka

Yufka ıslatmak için gerekli malzemeler arasında su ve sıvı yağ

Mantarlı börek yapmak için gerekli olan malzemeleri temin etmenin ardından hazırlama ve pişirme işlemine geçiş yapabiliriz. Ancak mantarlı börek hazırlanışı öncesinde bilinmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Mantarların yıkama işlemine geçirilmeden önce bez, kâğıt havlu veya fırça benzeri malzemeler ile temizlenmesine dikkat edilmelidir. Bu işlem mantarların yıkama sonrasında aşırı çekmesi ve pişirme işleminden sonra kuru tada sahip olmaması için yapılması gereken ve önemli işlemlerin başında gelmektedir.

MANTARLI BÖREK NASIL YAPILIR?

Lezzetli şekilde tüketebilecek ve eşiniz, dostunuz ile paylaşabileceğiniz mantarlı böreğin ev ortamında hazırlanışındaki adımlar şu şekilde sıralanmaktadır: