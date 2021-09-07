Mantarlı börek tarifi ve yapılışı: Mantarlı börek nasıl yapılır?
Bahar aylarının gelmesi ile birlikte sıkça tüketilmekte olan mantar ile birlikte börek yapılarak tüketim sağlanmaktadır. Mantarlı böreği evde kolayca hazırlayabilmek için yaklaşık 50 ile 60 dakika süre gerekiyor. Mantarlı böreğin hazırlanması yaklaşık 30 dakika, pişirme süresi ise 20 dakika arasında geçiyor. Mantarlı börek yapımında en dikkat edilmesi gereken işlem ise öncelikle mantarların yıkanmadan bez ya da kâğıt havlu ile temizleme işlemidir.
07 Eylül 2021, Salı 15:45 Son Güncelleme:
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Mantarlı börek tarifi ve yapılışı haberimizde... Sağlıklı ve eşsiz lezzeti ile birlikte sofralarımızdan eksik etmemiş olduğumuz mantarlı börek tarifi için öncelikle hazırlamak adına gerekli olan malzeme listesini elde etmek gerekiyor. Mantarlı börek tarifi için gerekli olan malzemeler şunlardır:
- 2 Adet soğan
- 2 Yemek kaşığı kadar zeytinyağı
- 500 Gram kestane mantarı ya da farklı mantar çeşidi
- 2 Adet domates
- Tuz ve karabiber
- 2 adet yufka
- Yufka ıslatmak için gerekli malzemeler arasında su ve sıvı yağ
Mantarlı börek yapmak için gerekli olan malzemeleri temin etmenin ardından hazırlama ve pişirme işlemine geçiş yapabiliriz. Ancak mantarlı börek hazırlanışı öncesinde bilinmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Mantarların yıkama işlemine geçirilmeden önce bez, kâğıt havlu veya fırça benzeri malzemeler ile temizlenmesine dikkat edilmelidir. Bu işlem mantarların yıkama sonrasında aşırı çekmesi ve pişirme işleminden sonra kuru tada sahip olmaması için yapılması gereken ve önemli işlemlerin başında gelmektedir.
Lezzetli şekilde tüketebilecek ve eşiniz, dostunuz ile paylaşabileceğiniz mantarlı böreğin ev ortamında hazırlanışındaki adımlar şu şekilde sıralanmaktadır:
- İlk olarak kestane mantarı veya diğer farklı tür mantarlarınızı öncelikle kâğıt veya farklı bez yardımı ile sildikten sonra bekleyin ve yıkayarak, küp şeklinde doğrayın. Ardından mantarlarınızı tavaya ya da tencere içine atın.
- Daha sonra soğanları küp şeklinde doğrayın.
- Domateslerinizin kabuklarını soymak şartı ile mantarların içine atın ve iyice kavurmaya başlayın.
- Mantarlarınızın sularını atmasını bekleyin ardından soğanlarınızı domates ve mantar içine ekleyin.
- Tencere ya da tavanızın içine tuz ve karabiber ilave edin ve üstünü iyice kapatarak yaklaşık 10 dakika kadar pişmesini bekleyin.
- Bu işlemler sonrasında yufkalarınızı kesin.
- Su ve yağınızı bir kâse içine atın ve karıştırın. Kestiğiniz yufkanızın her bir dilimine hazırladığınız yağ ve su karışımını sürün. Ardından iç harcınızı koyun ve sigara böreği şeklinde yufkanızı sarın.
- Bu aşamaların ardından bir fırın tepsisi içerisine yağlı kâğıt serin ve hazırlamış olduğunuz börekleri fırın tepsisinin içerisine dizin.
- Bütün yufkalarınızı bahsedilen şekilde hazırlayın ve özenle sarmaya dikkat edin. Daha sonra hazırlamış ve kalan yağlı suları, fırın tepsisi içindeki böreklerinizin üstüne sürün.
- Fırınınızı önceden 10 derecelik sıcaklıkta ısıtın ve böreğinizi fırına verin.
- Böreklerinizi fırın içinde ortalama 20 ile 25 dakika kadar pişirin. Üstleri kızarıncaya dek bu işlemi uygulayın.
- Son olarak böreğinizi fırından çıkarın ve servise hazır ederek, afiyetle tüketin.