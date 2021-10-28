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Mantarlı kiş nasıl yapılır? Mantarlı kiş tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Mantarlı kiş nasıl yapılır? Mantarlı kiş tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Tatlı veya tuzlu bir şekilde yiyebileceğiniz kiş, mantarlı kiş tarifi ile daha da lezzetli hale geliyor. Peki, mantarlı kiş nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz mantarlı kiş tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

28 Ekim 2021, Perşembe 11:48 Son Güncelleme:
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Tadına doyum olamayan mantarlı kiş tarifi, günün her saati yenebileceği gibi sabah kahvaltılarına da lezzet katıyor. Peki, mantarlı kiş nasıl yapılır? İster tatlı ister tuzlu olarak yapabileceğiniz mantarlı kiş tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

MANTARLI KİŞ TARİFİ

Mantarlı kiş malzemeler

Kiş hamuru için:

  • 120 gram soğuk tereyağı 
  • 260 gram un 
  • 4 yemek kaşığı soğuk su 
  • 1 adet yumurta sarısı

İç harç için:

  • 500 gram dağ mantarı 
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan 
  • 200 ml sıvıyağ
  • 1 adet yumurta 
  • 2 dal kekik
  • Tuz 
  • Karabiber 
  • Rendelenmiş kaşar

MANTARLI KİŞ YAPILIŞI

Tart hamuru için tereyağı küp küp kesilir. Soğuk olduğundan emin olunmalıdır. Un içerisine tereyağı koyularak parmak uçları ile tereyağı una yedirilir. Kalan hamur malzemeleri eklenerek yoğurulur. 

Hamur 10-15 dakika buzdolabında dinlendirilir. Hamur ince açılır ve tart kalıbına yerleştirilir. Fazla kabarmaması için çatalla delikler açılır ve üzerine yağlı kağıt ile ağırlık koyulur. 

180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirilir, ardından ağırlık kaldırılır ve 5 dakika daha pişirilir. Fırından çıkartılır ve ılımaya bırakılır. 

Harç için zeytinyağı ısıtılır, yemeklik doğranan soğan kavrulur. Mantarlar dilimlenir ve soğanların yanına eklenir. Piştikten sonra ılımaya bırakılır. 

Bir kap içerisinde krema, yumurta, peynir, mantarlar, kekik, tuz ve karabiber eklenerek karıştırılır. Kiş içerisine yerleştirilir ve 180 derecede kızarana kadar pişirilir. 

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