Mantarlı makarna tarifi ve yapılışı: Mantarlı makarna nasıl yapılır?

Mantarlı makarnanın içerisine atılacak malzemeler kişinin damak tadına göre farklılık gösterebilir. Bazı insanlar mantarlı makarnayı kremalı severken bazı insanlar mantarlı makarnayı salçalı tercih eder.

MANTARLI MAKARNA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Mantarlı makarna tarifinde tercihe göre paket ve malzemeler farklılık gösterebilir. Fakat bir paket makarna için malzemeler belirlidir. Bir paket makarna ile yapılan mantarlı makarna dört kişiliktir. Tercihe göre malzemeler yarısına indirilebilir veya iki katına çıkartılabilir.

Bir paket kalem makarna

10-15 adet mantar

2 dal taze kekik veya bir tatlı kaşığı kuru kekik

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir tatlı kaşığı karabiber

5 su bardağı su

İsteğe göre bir yemek kaşığı salça ve bir orta boy çekilmiş domates

İsteğe göre bir krema ve rendelenmiş kaşar

MANTARLI MAKARNA NASIL YAPILIR?

Mantarlı makarna tarifi oldukça kolay bir tariftir. Kısa sürede hazırlanıp servis edilebilir. Bu da insanlar için kolaylık sağladığı için sık sık tercih edilen bir yemektir. Mantarlı makarna tarifi için hazırlama süresi 15 dakikadır pişirme süresi ise 25 dakikadır. Kısacası mantarlı makarnanız 40 dakikada hazır olur.

İlk olarak derin bir tencereye 5 bardak suyu boşaltın ve kaynamasını bekleyin. Kaynayan suyun içine bir tatlı kaşığı tuz ilave edin.

Kaynayan suya makarnayı ilave edin ve 7-8 dakika haşlayın. Makarnayı haşladıktan sonra üzerine bir bardak su ekleyin ve makarnayı süzün. Tencere içerisinde 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Tereyağı eridikten sonra süzmüş olduğunuz makarnaları tencereye ekleyip tereyağı ile karıştırın. Tencerenin ağzını kapatıp 2-3 dakika kısık ateşte bekletin.

1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin ve üzerine doğramış olduğunuz mantarları ekleyin.

Mantarlar suyunu çektikten sonra bir miktar tuz ve karabiber ekleyin.

Eğer salçalı mantarlı makarna yemek isterseniz bir yemek kaşığı salçayı ve çekilmiş bir orta boy domatesi mantarın içine ekleyip karıştırın.

Eğer kremalı mantarlı makarna yemek isterseniz mantarın üzerine kremanızı ekleyin ve karıştırın. İçine kaşar rendelemek isteyenler için kaşarları krema ile birlikte atıp mantar ile harmanlamaları gerekmektedir.

Son olarak ise haşlanmış olan makarnayı tavanın içine alın ve tam olarak karıştığına emin olana kadar karıştırın.

MANTARLI MAKARNA SUNUMU

Makarnayı sunmak için tabaklar aldıktan sonra tat ve koku vermesi için tabakların üstüne taze kekik veya kuru kekik bırakabilirsiniz. Bu sayede mantarlı makarna daha lezzetli ve daha güzel kokan bir yemek olmuş olacaktır.

MANTARLI MAKARNA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Mantarları yıkamak mantarların kararmasına neden olur bu nedenle baş kısmını soyun ve nemli bir bez ile temizleyin.