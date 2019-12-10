İtalyan mutfağının klasiği haline gelen ve Türk mutfağında da oldukça tercih edilen mantarlı risotto tarifi oldukça pratik ve enfes bir lezzete sahip. Eğer "mantarlı risotto tarifi, mantarlı risotto nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Mantarlı risotto tarifi

Mantarlı risotto malzemeleri

- Yarım paket risotto pirinci

- Yarım paket kültür mantarı

- Yarım kuru soğan

- 2 diş sarımsak

- 2 - 3 dal taze fesleğen

- 3 çorba kaşığı balzamik sirke

- 1 paket rendelenmiş parmesan peyniri

- 30 gr tereyağı

Mantarlı risotto tavuk suyu için

- 1 tavuk budu

- 4 su bardağı su

- 1 havuç

- 1 yeşil kereviz

- 1 soğan

- 1 diş sarımsak

- 2-3 defne yaprağı

- Tuz

Mantarlı risotto yapılışı

Bir orta boy tencereye tavuk budunu alın. Üzerine 2 su bardağı su ekleyin. İçerisine soyup ikiye böldüğünüz soğan ve sarımsağı ilave edin. Daha sonra soyup temizlediğiniz sebzeleri ekleyin. Defne yaprağı ve tuzu da ekleyip kaynatın.

Geniş bir tavada tereyağını eritin. Sarımsak ve soğanı rendeleyip suyunu süzdürüp tereyağında kavurun. Pirinci ilave edip sürekli karıştırıp 5 dakika daha kavurun.

Mantarları ince doğrayıp ekleyip karıştırın. Sirkeyi ilave edin. Kaynamış tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın. Pirinç yumuşayınca ocaktan alın. Fesleğenleri ince kıyıp ekleyin ve karıştırın. Servis tabağına alıp rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirip servis yapın.

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