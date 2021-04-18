Türkiye Mantı gününde koronavirüs şoku! 8 daire karantinaya alındı

Mantı gününde koronavirüs şoku! 8 daire karantinaya alındı

Türkiye

Mantı gününde koronavirüs şoku! 8 daire karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir apartmanda mantı gününe katılan kadınlardan birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 8 daire karantinaya alındı.

18 Nisan 2021, Pazar 22:50 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi TOKİ konutlarında yabancı uyruklu bir kadının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Filyasyon ekiplerince testi pozitif çıkan kadının apartmandaki mantı günü buluşmasına katıldığının tespit edilmesi üzerine binadaki 8 dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin beklediği apartmanda, 25 Nisan'a kadar giriş ve çıkışlar yasaklandı.

AA

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