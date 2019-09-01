Mantı sos mantıyı en lezzetli kılan unsurlardan bir tanesidir. Mantı sosu nasıl yapılır sorusunun cevabı ise oldukça basittir. Mantı sosu damak tadınıza göre içerisine baharat ekleyerek lezzetlendirebilir, dilediğiniz gibi afiyetle tüketebilirsiniz. Mantı sosu nasıl yapılır sorusunu soranlar sizler için verdiğimiz iki tarife de bayılacağınızdan eminiz. İşte mantı sosu tarifimiz.

Naneli mantı sos

Sos için;

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı sıvıyağ

- 1 tatlı kaşığı salça

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı nane

MANTI SOS NASIL YAPILIR?

İlk olarak bir tavanın içerisinde tereyağını eritin ve yanmamasına özen gösterin. Sonrasında sırasıyla sıvı yağ, salça tuz ve nane ilave edin. Enfes lezzette pişmiş mantınıza önce yoğurdu sonrasında ise sosu ilave edebilirsiniz.

PÜF NOKTASI:

Sosun mantıyla birleşmesini istiyorsanız dilerseniz mantıya ilk olarak sosunu sonrasında ise yoğurdu ilave edebilirsiniz.

Pul biberli mantı sos

Pul biber

Sıvı yağ

Tereyağı

NASIL YAPILIR?

İlk olarak tavaya yağları ilave edin. Sonrasında pul biberleri ekleyip yağ ısınır ısınmaz ocaktan alın. Mantınıza ilk önce yoğurdu sonrasında ise sosu ilave edebilirsiniz.



